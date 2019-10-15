ليبيا – ترحم القيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي المرتبطة بتنظيم القاعدة مصطفى الشركسي على ضحايا القصف الذي إستهدف منطقة الفرناج وراح ضحيته 3 أطفال.

الشركسي وفي فيديو مصور من محاور طرابلس تابعته صحيفة المرصد اليوم الثلاثاء، قال :”سأتحدث إليكم باللغة التي تفهمونها أنتم لستم برجال، نحن موجودون في الاستراحة الحمراء بمحور عين زارة بعد أن طحنناكم طحن وجثثكم مرمية في محور عين زارة، أنتم خونة أحضرتم مرتزقة من روسيا.

واضاف بأن القيادي في “مجلس شورى ثوار بنغازي” الذي قاتل مع تنظيم داعش ضد القوات محمد العريبي بوكا قد صدق عندما قال “أنكم تهربون من المحاور وتدخلو للبيوت خلسة” حسب تعبيره.

وأقترح الشركسي بأن يطالب الشعب الليبي بنزع الجنسية الليبية عن من وصفه بـ” المجرم حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر ) ومن وصفه بـ”الموسخ” أحمد المسماري وخالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش وكل من يدعم القوات المسلحة.

وتابع :”يجب سحب الجنسية من كل طيار ثبت أنه قصف أطفال أو مدنيين في بنغازي أودرنة أو الآن في طرابلس أن تنزع الجنسية الليبية منهم وهم لا ينتمون إلينا وعار عليكم أن تضربوا في الأطفال والعائلات البريئة”.

ودعا القيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي المرتبطة بتنظيم القاعدة ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية” إلى مطالبة مجلس الأمن بحظر الطيران لتتحول المعارك إلى مواجهة رجل إلى رجل، واصفاً أفراد القوات المسلحة بـ” الأوساخ والأنجاس”، متهماً إياهم بالكذب وتزوير الحقائق.