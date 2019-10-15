واشنطن – اكد مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن حوالي 1000 جندي أمريكي من الذين انسحبوا من شمال سوريا سيعودون إلى مواقع الجيش الامريكي بالعراق والكويت وربما بالأردن أيضا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن هويته، لوكالة “أسوشيتيد برس”، في خضم الحديث عن التخطيط الحساس للانسحاب الأمريكي من سوريا، بالتزامن مع المعارك الحادة بين القوات التركية وإرهابييّ “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”.

وأضاف المسؤول أن القوات الأمريكية “انسحبت من منطقة منبج، حيث تم إنشاء قواعد عسكرية في العام 2017″، لافتا أنّ هذه القوات “تقوم بتعزيز مواقعها استعدادا لمغادرتها البلاد قريباً”.

وفي السياق، أشار أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق “يمكن أن تقوم بعمليات عابرة للحدود ضد تنظيم داعش، كما حدث في السابق، إبان التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية”.

وأمس، أوضح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أنّ سحب القوات الأمريكية جاء على خلفية رفض واشنطن “الانخراط في قتال مع تركيا الحليف القديم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) نيابة عن قوات سوريا الديمقراطية”.

والأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن ستسحب قواتها من الحدود السورية، لتفسح الطريق للعملية العسكرية التركية، بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأطلق الجيش التركي، الأربعاء الماضي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على “الممر الإرهابي”، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

الأناضول