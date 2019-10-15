مسؤول جزائري: “سوناطراك” هيمنت على رأس مال ثاني أنبوب غاز مع إسبانيا

مسؤول جزائري: “سوناطراك” هيمنت على رأس مال ثاني أنبوب غاز مع إسبانيا

الجزائر – استحوذت الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك”، على 8 بالمئة من حصة شركة “سيبسا” الإسبانية (خاصة)، في أنبوب غاز يربط بين البلدين، وفق مسؤول من الشركة.

وبحصولها على هذه الأسهم، ترتفع حصة الشركة الجزائرية في المنشأة الغازية إلى 51 بالمائة، وتهيمن بذلك على رأس مالها.

جاء ذلك في تصريح للأناضول أدلى به مصدر مسؤول بقسم التسويق للشركة الجزائرية الحكومية.

وقال المصدر، مفضلا عدم نشر هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن “سوناطراك رفعت حصتها في هذه المنشاة الغازية من 43 حاليا إلى 51 بالمائة (+ 8 بالمائة) لتصبح صاحبة الأغلبية فيها”.

وأضاف أن “مفاوضات بشأن الصفقة استغرقت أشهرا لإتمامها”، دون تحديد، مشيرا إلى أن الصفقة تنتظر موافقة “الهيئة العليا الأوربية للمنافسة”، والأخيرة هيئة رقابية تعنى بمنع حدوث احتكار في السوق.

وأوضح المصدر أن الطرف الذي تخلى عن حصته المقدرة بـ 42 بالمئة هو شركة “سيبسا” الإسبانية (مملوكة لصالح الصندوق السيادي “مبادلة” بأبو ظبي)، حيث استحوذت سوناطراك على 8 بالمائة، فيما كانت الأسهم الـ34 بالمائة المتبقية من نصيب شركة ناتيرجي” الإسبانية (خاصة).

وبهذه العملية، ستصبح سوناطراك الجزائرية صاحبة حصة تقدر بـ51 بالمئة، مقابل 49 بالمئة لصالح “ناتيرجي” التي كانت تمتلك في السابق 15 بالمئة من الأسهم.

ولم يقدم المصدر تفاصيل حول القيمة المالية للصفقة، في انتظار الموافقة عليها من طرف الهيئة الأوربية للمنافسة.

إلا أن وسائل إعلام إسبانية ذكرت، الثلاثاء، أن “سوناطراك” و”ناتيرجي” اشتريتا حصة “سيبسا” في أنبوب الغاز “ميدغاز” مقابل 500 مليون يورو.

ومنشأة “ميدغاز”؛ هي أنبوب غاز يربط الجزائر انطلاقا من بلدة بني صاف الساحلية (غرب) مباشرة بألميرية الاسبانية (جنوب)، وتقدر طاقته لنقل الغاز السنوية لها بـنحو 10 مليار متر مكعب، وتم تشغيلها عام 2006.

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أطلقت “سوناطراك” مشروعًا لزيادة طاقة أنبوب الغاز “ميدغاز” بتكلفة 280 مليون دولار.

وحسب سوناطراك، فإن خط الغاز ستزيد طاقته من 8 إلى 10 مليارات متر مكعب سنويًا ثم 12.5 مليار مستقبلا.

وتزود الجزائر إسبانيا والبرتغال بأنبوب غازي ثان يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه المملكة المغربية أيضا في شكل غاز كحقوق للعبور.

ويتواجد أنبوب غاز ثالث يربط الجزائر بإيطاليا (جزيرة صقلية) عبر تونس، ويعرف بخط أنابيب الغاز “ترانسماد- إنريكو ماتيي”.

وأنتجت الجزائر نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز عام 2018، صدرت منها نحو 55 مليار متر مكعب.

الأناضول