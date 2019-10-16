ليبيا – وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الوضع في ليبيا بـ”المأساة“.

أبو الغيط وفي حوار مع برنامج “رأي عام” الذي يبث عبر شاشة قناة “تن” المصرية وفقاً لما أورده موقع “مصراوي”، قال :”الحمد لله أن أهل ليبيا مازال لديهم الشعور أنه يجب أنه يكون هناك دولة وطنية موحدة لليبيا،بعد الصدام المسلح والحرب الاهلية والتدخلات الاجنبية،وتحركات سكانية في الجنوب الليبي تهدد بتغيير ديموغرافي”.

وأضاف أن التصرفات التركية فيما يتعلق بالملف السوري منذ 8 أعوام وبخاصة تشجيعها العناصر الإرهابية بالمرور عبر أراضيها أدت لتعقيد العلاقات التركية-العربية.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أشار إلى أن تركيا مسؤولة عن دخول الإرهابيين إلى سوريا،قائلا: “نحن لا ننكر حقيقة أن هناك من جاء عبر فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا وبلدان عربية، عبر الحدود التركية، فحينما تتهم تركيا الآن الدول العربية التي تتصدي لعملها العسكري وتتهمهم بأنهم يؤيدون الإرهاب، وكأن تركيا لا تسأل عن الذين عبروا حدودها إلى سوريا خلال ثماني سنوات، فهناك وزير تركي سابق يقول إننا اخطأنا، المأساة هنا أن الكثير كان مدبر ويصنع خارج الأراضي”.