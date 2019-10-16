روما – أنقذت قوات الأمن الإيطالية، 180 مهاجرا غير نظامي بعد غرق سفينتهم قبالة سواحل جزيرة “لامبيدوزا”، جنوبي البلاد.

وأعلنت قيادة خفر السواحل الإيطالية، في بيان امس تنفيذ عملية إنقاذ على بعد 35 ميلا بحريا، جنوبي الجزيرة في البحر المتوسط.

وأضاف البيان، أن العملية شاركت فيها 3 قوارب تابعة لقوات الأمن الإيطالية، وتم تنفيذها بطلب من السلطات المالطية.

وأوضح أن العملية جرت في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا، وأسفرت عن إنقاذ 180 مهاجرا، ينتظر نقلهم إلى الأراضي المالطية، بعد إظهارها لـ”ميناء آمن”.

من جهة أخرى، أشارت وسائل إعلام إيطالية، إلى العثور على حطام القارب الذي غرق قبالة سواحل الجزيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وذكرت أن حطام القارب عثر عليه في عمق 60 مترا بالبحر، وأن حادثة غرقه راح ضحيتها 12 امرأة وطفل، بينما أنقذ 22 مهاجرا، كانوا على متنه.

يُذكر أن المسار البحري الرابط بين ليبيا من جهة، وإيطاليا ومالطا من جهة أخرى، تحول إلى مسار رئيسي للهجرة غير النظامية في المتوسط خلال السنوات الماضية.

وشهد المسار، غرق العديد من قوارب المهاجرين أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا، ما أدى إلى مقتل الكثير منهم، وإنقاذ آخرين من قبل منظمات الإنقاذ العاملة في المنطقة أحيانا، ومن قبل السلطات الإيطالية والمالطية في أحيان أخرى.

الأناضول