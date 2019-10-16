إيطاليا – دعا وزير الرياضة الإيطالي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى إعادة النظر في قرار استضافة اسطنبول نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الحملة العسكرية التركية ضد الأكراد في شمال سوريا.

ووجه فينشينزو سبادافورا نداء إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر شفيرين، قال فيه: “أرجو التفكير فيما إذا كان من المناسب الإبقاء على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في اسطنبول بعد التصرفات الخطيرة لتركيا ضد الشعب المدني الكردي”. داعيا “يويفا” لاتخاذ الخيار الأكثر شجاعة، وإثبات مرة أخرى أن كرة القدم أداة للسلام.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال، في 30 مايو 2020، علما أن اسطنبول استضافت نهائي 2005 “للتشامبيونز ليغ”، وانتهى بفوز ليفربول على ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات