الأردن – نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، عن موافقة عمّان على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن قرار المملكة الذي اتخذ في أكتوبر عام 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ العاشر من نوفمبر 2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) فإنه لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وكشف القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور مع الأردن وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخل الطرفان مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة “معاريف” العبرية قد أفادت صباح اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني وافق على تمديد تأجير إسرائيل منطقة الغمر لعام إضافي.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأردن وافق على تأجير المنطقة موسما زراعيا آخر (بين 5 و7 أشهر) قبل أن يستعيد سيادته على تلك المنطقة.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة تأجير المنطقة لإسرائيل في 26 أكتوبر الجاري، بعد مرور 25 عاما على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية وادي عربا الموقعة بين إسرائيل والأردن.

ونصت اتفاقية وادي عربا على أن تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة بيسان لإسرائيل لمدة 25 عاما، على أن تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام إلغاءها.

وكان الأردن طلب العام الماضي، عدم تمديد تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل.

المصدر: “بترا”+ “معاريف”