بروكسل – تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد تقلبات حادة خلال الأسبوع المنصرم، إذ أبقت الضبابية التي تكتنف نتيجة محادثات المحاولة الأخيرة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستثمرين محجمين عن تكوين مراكز في السوق.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة بعد أن أغلق عند أعلى مستوى منذ مايو أيار 2018.

وقال متحدث بريطاني إن المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تُستأنف في بروكسل يوم الأربعاء بعد مفاوضات ”بناءة“ مساء يوم الثلاثاء.

ونزل سهم ريو تينتو المدرج في لندن بعدما قالت شركة التعدين إن شحنات الحديد الخام ارتفعت خمسة بالمئة ولكنها خفضت التوقعات لإنتاج البوكسيت والألومينا.

ودفعت خسائر سهم الشركة مؤشر قطاع التعدين للهبوط 1.3 بالمئة.

رويترز