الأكراد يؤكدون أن اتفاقهم مع دمشق يمنع الجيش السوري من دخول المدن

الأكراد يؤكدون أن اتفاقهم مع دمشق يمنع الجيش السوري من دخول المدن

سوريا – أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية، عبد حامد المهباش، اليوم أن الاتفاق بين “قسد” والجيش السوري، لا يتضمن أبدا انتشار الأخير في شمال شرق البلاد.

وأضاف أن الإدارة الذاتية ستتابع عملها، مشددا على أنه لا تغيير على الخارطة الإدارية.

وبين المهباش أن الاتفاق الذي حصل بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية هو اتفاق عسكري يتضمن انتشار وحدات الجيش السوري على طول الشريط الحدودي مع الدولة التركية ابتداء من منبج إلى الرقة إلى حسكة وقامشلو وحتى آخر نقطة في ديرك”.

وأفاد بأن الهدف من الاتفاق “هو دحر العدو التركي وإخراج الجيش التركي الذي احتل جزءا من المناطق السورية وتعدى على السيادة السورية في جزء من الشريط الحدودي بالجزيرة والرقة”.

المصدر: وكالة “هاوار”