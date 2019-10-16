ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء اجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء عوض البدري بحضور وكيل عام وزارة الدفاع ورئيس لجنة متابعة سير عمل الهيئات اللواء يونس فرحات.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي الحكومة المؤقتة سير عمل الهيئة ووضع الشبكة العامة للكهرباء وما تشهده من تطورات خلال الفترة الماضية.

وبحث المجتمعون بعض المشروعات الاستراتيجية المقترحة من قبل الهيئة حيث أطلع الثني على استعدادات الهيئة والشركة العامة للكهرباء لفصل الشتاء القادم.

رئيس الحكومة المؤقتة أكد على ضرورة إستقرار الشبكة خلال فصل الشتاء وإيجاد الحلول السريعة والجذرية لكافة المشاكل المتعلقة بالشبكة والتي تحول دون طرح الأحمال والانقطاعات.