ليبيا – ترحم المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي الساعدي على كل ضحايا ليبيا لا سيما الذين يسقطون جراء ماوصفها بـ”الحرب الظالمة” التي تشن على المدن الليبية و آخرها طرابلس بحسب قوله.

الساعدي قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن الشعب الليبي سئم من البيانات والتنديدات ويرغب بإتخاذ الجهات المعنية إجراءات فعلية وعمليه تكف الضرر عن الليبيين سواء المجلس الرئاسي أو حكومة الوفاق أو الأوقاف وغيرها من مؤسسات الدولة.

وتابع مضيفاً :”لا تستطيع أي مؤسسة ليبية في العاصمة أن تقف صامته أمام هذا الإجرام وإلا طوفان الغضب الشعبي في العاصمة سيقتلع هذه المؤسسة وسيحاسب القائمين عليها لذلك لا يجب أن يكتفي القائمين على هذه المؤسسات ومنها هيئة الأوقاف بإصدار البيانات فقط بل إيقاف ومحاسبة كل خطيب أو واعظ أفتى وأيّد هذه الحرب الظالمة على المدن الليبية التي دمرتها وقصفت المطارات وضربت بعرض الحائط كل الأسس والأصول الدينية والشرعية والوطنية”.

كما علق على البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للأوقاف بطرابلس بشأن القصف الجوي الذي تعرضت له منطقة الفرناج قائلاً :”لا يمكن الإكتفاء بهذا البيان من هيئة الأوقاف أياً كانت نواياه ودوافعه ما يهمنا العمل وكل إنسان يقوم بما هو مكلف به، كل خطيب في ليبيا يجب متابعتهم وإيقاف كل خطيب يؤيد حفتر ويدعوا للجهاد معه ضد من هم في طرابلس”.