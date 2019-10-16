ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع علي السباعي المقرب من مجالس الثوار وجماعة أنصار الشريعة الارهابية عن إستغرابه من طلب وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة من سفير ليبيا في تركيا عبدالرزاق مختار بتسليم مهامه إلى أقدم موظف بالسفارة تطبيقا للقانون.

السباعي وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الثلاثاء قال :”أنا استغرب جدا من مثل هذا القرار، هل جاء متناغما مع توصيات الجامعة العربية بتقليص التمثيل الدبلوماسي في تركيا احتجاجا على عملية “نبع السلام”.

وأضاف عضو مجلس النواب :”هناك بعض السفراء لا يكتم دعمه لحفتر الذي جاء لهدم القانون وهدم الاتفاق السياسي الذي جعل من سيالة وزيرا للخارجية عن أي قانون يتحدث سعادة الوزير؟”.