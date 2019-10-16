ليبيا – عدّد رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك المرافق التي تخضع لأعمال صيانة ومن بينها مقر المجلس ومدارس تعليمية ومجمعات طبية والمستشفى الوحيد بالمدينة،مؤكداً أن استكمال صيانة تلك المرافق سيشجع مزيدا من العائلات على العودة لمدينتها.

الشكشاك وفي حوار مع شبكة الرائد الإعلامية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تحدث عن احتياجات مدينته،ومن بينها صرف تعويضات المتضررين،ودعم شركة الكهرباء لإنارة المدينة وحل معاناة أهلها الذين يعتمد عدد منهم لإنارة منازلهم على مولدات قدمها مجلسه.

وبشأن إلتزام حكومة الوفاق بوعودها في تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء ومصراتة،أشار الشكشاك إلى أن مسألة تهيئة المدينة إلى حد ما جيّدة وهناك تأخير في جبر الضرر وصرف المبالغ للمتضررين إذ صُرف 25% من إجمالي القيمة لكل متضرر،مبيناً أنه يسعى لصرف باقي المبلغ خلال الأيام المقبلة.

أما فيما يتعلق بعودة 400 عائلة إلى تاورغاء،قال:”إن جل العائلات تقيم في منازلها وهناك أعداد قليلة تقيم في تجمعات سكنية ونحن بدورنا قمنا بدعم المناطق التي بها سكان بمولدات صغيرة وكبيرة حتى عودة الكهرباء لتلك المناطق”

رئيس المجلس المحلي تاورغاء أكد أنه ما يهمه الآن هو إنجاز المصالحة فعلياً بين مصراتة وتاورغاء والمصالحة بين الليبيين وعودة الحوار بينهم،مضيفاً:”فأنا راضٍ عما حققته حتى الآن، ورغم ذلك أترك الحكم للناس”.

وأما بخصوص إنتخابات بلدية تاورغاء ،أوضح الشكشاك:”نحن على جاهزية لإجراء انتخابات، ولا نمانع إجراءها على الإطلاق، لكن، ويا للأسف، فحتى البلديات التي أبدت استعدادها للانتخابات جرى تأجيلها فيها”.

وأضاف :”تاورغاء أدرجت كبلدية مستقلة، والآن النظرة الجديدة هي تقسيم مصراتة إلى ثلاث أو أربع بلديات ربما تكون تاورغاء من بينها، فمدينة بحجم مصراتة بها هذا العدد من السكان تحتاج إلى أكثر من 3 بلديات، ولن تكتفي ببلدية واحدة مستقبلًا”.

وتابع:”نحن بحاجة إلى دعم دائرة توزيع الكهرباء بتاورغاء، وأيضاً صرف مبالغ جبر الضرر لمتضرري مصراتة وتاورغاء، وإنشاء وحدات سكنية داخل المدينة ولو استدعى ذلك تركيب مبانٍ جاهزة.

وأشار الشكشاك إلى أنه طالب مسبقاً برفع كل المخلفات،وفتح المسارات وإغلاق الحفر الموجودة لكونها عاملا مساعدا في انتشار المرض كما طالب بعض سائقي سيارات الصرف الصحي بعدم تفريغ مخلفات الآبار السوداء في ضواحي تاورغاء.

وأردف:”وقد مارسنا ضغوطا على الحكومة لتكليف شركة لنقل كافة المخلفات، وفتح المسارات، وقد تحصلنا على الموافقة المبدئية بذلك، ومن المتوقع تكليف شركة خلال هذه الأيام بناء على طلبنا، وذلك سيسهم في القضاء على الليشمانيا داخل تاورغاء، وأنتهز الفرصة لأثمّن دور المركز الوطني لمكافحة الامراض في دعم تاورغاء بالأدوية”.

رئيس المجلس المحلي تاورغاء نوّه إلى أن إعادة إعمار تاورغاء مسألة وقت ومرتبطة بالوضع السياسي والأمني في البلاد،متوقعاً أن يكلف إعادة تاورغاء خزينة الدولة أكثر من مليار ونصف المليار، بحسب دراسة أجريت بهذا الخصوص.