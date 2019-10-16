ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ40 من الفترة 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر.

الإدارة ذكرت خلال النشرة الوبائية التي نشرها المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الاسباب الرئيسية للمراضة هما الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والاسهالات.

وبحسب النشرة الوبائية فإن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 23 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 17 حالة فضلا عن 12 حالة سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 19 حالة إسهال مدمي و30 حالة متلازمة يرقان.

وعن الأمراض الجلدية ،أوضحت إدارة الرصد والإستحابة السريعة أنه تم تسجيل 127 حالة ليشمانيا،مشيرةً إلى أن حالات الليشمانيا تم رصدها في كل من (الخمس – بني وليد – غريان – نالوت – صبراتة – رقدالين – الشاطي – غدامس).