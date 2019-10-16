الولايات المتحدة – خفض صندوق النقد الدولي، امس توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، إلى 3 بالمئة، مقارنة مع توقعات سابقة صدرت في يوليو/ تموز الماضي، بلغت 3.2 بالمئة.

وقال مسؤولو الصندوق، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لعرض تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” إن النمو المتوقع في 2019، الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وأرجعوا خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، إلى تنوع المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية القائمة، وتباطؤ اقتصادات ناشئة، وأخرى ذات علاقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمزاج الاقتصادي العام.

وقال التقرير: تراجع النمو من ذروته في 2017 البالغ 3.8 بالمئة هو أمر خطير.. النمو ضعيف نتيجة ارتفاع الحواجز التجارية؛ وزيادة عدم اليقين المحيط بالتجارة؛ وتراجع الإنتاجية، والشيخوخة.

وتعتبر الشيخوخة في عديد الاقتصادات المتقدمة، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وبلدان أخرى في منطقة اليورو، أحد تحديات تباطؤ النمو الاقتصادي لها.

كان الصندوق اقترح في 2018 على ألمانيا، دمج اللاجئين (الشباب) لديها في سوق العمل، لتحفيز الإنتاجية ليكون أحد أدوات إدارة تكاليف الشيخوخة وما يتبعها من رعاية صحية.

وتوقع التقرير تباطؤ نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.7 بالمئة في 2019 و2020، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة والنامية، انتعاش نمو من 3.9 بالمئة في 2019 إلى 4.6 بالمئة في 2020.

ويورد التقرير سمات بارزة للنمو المتباطيء في 2019، منها تراجع التصنيع والتجارة، بسبب ارتفاع التعريفات الجمركية، وتراجع الاستثمار، وهبوط صناعة السيارات.

الأناضول