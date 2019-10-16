اليمن – اعترض مسلحون قبليون، صباح الأربعاء، شحنة نفط كانت متجهة من محافظة مأرب (شرق) إلى شبوة جنوب شرقي اليمن، حسب مصدر عسكري.

وقال المصدر لمراسل الأناضول، إن مسلحين قبليين اعترضوا شحنة نفط بعد خروجها من حقول “صافر” النفطية، شمال شرقي مأرب.

وأضاف أن المسلحين أحرقوا ناقلة من ضمن عشر ناقلات، بينما واصلت البقية طريقها، دون أن تتضح دوافع المسلحين لاعتراض الشحنة.

وقال مصدر في شركة “صافر” النفطية (حكومية) للأناضول، إن الشركة استأنفت الأربعاء تصدير النفط الخام، لأول مرة، منذ توقف العملية جراء الحرب مطلع عام 2015.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن كمية قدرها 5 آلاف برميل من النفط الخام، تم شحنها من حقول صافر إلى منطقة “عياذ” بمحافظة شبوة، ليتم ضخها من هناك عبر أنبوب النفط إلى ميناء النشيمة في المحافظة نفسها، استعدادا لتصديرها.

وتوقف تصدير النفط الخام من حقول “صافر” التي كانت تنتج قرابة 200 ألف برميل نفط يوميا مطلع العام 2015، بسبب الحرب.

الأناضول