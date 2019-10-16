فيينا – الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” محمد باركيندو، امس إن تحالف “أوبك+” ملتزم بالحفاظ على استقرار سوق النفط بعد 2020، رغم مؤشرات تراجع الطلب على الخام.

وأضاف باركيندو في كلمة له خلال منتدى الطاقة الهندي بنيودلهي: “سيستمر الاستقرار في سوق النفط إلى ما بعد 2020.. جميع المنتجين ملتزمون بهذا”.

ويضم تحالف “أوبك+” من الدول الأعضاء في “أوبك”، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا.

وقرر التحالف تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019 وحتى نهاية الربع الأول من 2020.

والخميس الماضي، قال باركيندو، إن تحالف “أوبك+” لا يستبعد تخفيضات أكبر في الإنتاج، خلال اجتماع مقرر بفيينا في 25 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتوقعت “أوبك”، نهاية الأسبوع الماضي، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2019.

والشهر الماضي، تراجع إنتاج “أوبك” إلى 28.49 مليون برميل يوميا مقابل 29.80 مليون برميل يوميا في الشهر السابق عليه، وفق مصادر ثانوية حصلت عليها المنظمة.

والإثنين، قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن من المهم التركيز على استقرار سوق النفط، لا أسعار الخام، وإن السعر العادل هو سعر مستقر.

الأناضول