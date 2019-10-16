ليبيا – أطلقت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق “تيكا” بالتعاون مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني التابعة لوزارة تعليم الوفاق أمس الثلاثاء مشروعا للتدريب المهني في كلية التقنية الصناعية بمدينة مصراتة.

وكالة الأناضول أشارت عبر موقعه الرسمي إلى أن حفل إطلاق المشروع حضره القنصل التركي في ليبيا قوركان قور ميليتشيلار ومدير فرع وكالة “تيكا” في ليبيا فاتح كارجا وعدد من المسؤولين بالمجلس البلدي لمدينة مصراتة ، وعميد كلية التقنية بمصراتة أحمد بن ساسي ومجموعة من المتدربين المستهدفين بالمشروع.

ومن جهته، قال كارجا إنه من خلال هذا المشروع التعليمي سيتم تنظيم دورات في صيانة الأجهزة الكهربائية والطاقة المتجددة وأن المشروع سيشارك فيه 100 متدرب يمثلون عدة مناطق ومدن ليبية وسيستمر لمدة أربعة أسابيع.

وذكر كارجا أن الدورات التدريبية سيقدمها أساتذة خبراء في المجالات المستهدفة قدموا من تركيا،مشيراً إلى أن الهدف من المشروع دعم قطاع التعليم المهني.

مدير فروع وكالة تيكا أعرب عن أمله أن يساهم هذا المشروع في تقوية الكوادر المحلية لتغطية احتياجات البلاد ،لافتاً إلى أنه سيتم اختيار المتدربين المتفوقين لمنحهم دورات تدريبية أخرى في تركيا.

ومن جانبه، قدم القنصل التركي لدى ليبيا في كلمة له خلال الحفل الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إنجاح المشروع التدريبي.

وقال ميليتشيلار :” إن تيكا واحدة من أهم المؤسسات التي تقدم المساعدات سواء خيرية أو التنموية وهذا المشروع يهدف إلى تمكين الخريجين والمتدربين للحصول على المعرفة اللازمة للحصول على فرص للعمل”.

وأضاف :”لدى ليبيا البنية التحتية التعليمية اللازمة لذلك هذا المشروع إضافة إلى أنه برنامجا تدريبيا فإنه سيكون حدثا لتبادل القدرات”.

وفي السياق نفسه،اعتبر أحمد بن ساسي عميد كلية التقنية الصناعية بمصراتة أن هذا المشروع يقوم على تقوية التعاون المشترك بين كليته ووكالة تيكا للنهوض بالخرجين في المجال الفني والتقني.

وبدوره ،قدم بن ساسي الشكر لوكالة تيكا لدعمها لمشروع التدريب المهني في سبيل انجاحها للرفع من كفاءة المتدربين والخريجين.

ومن جانبها، ثمنت مسؤولة الموارد البشرية بالمجلس البلدي لمدينة مصراتة هناء غدورة الجهود التركية المبذولة لاستمرار عجلة الحياة ،مشددةً على ضرورة استمرار مثل هذه المشاريع لتطوير قدرات الخريجين.

وفي ختام الحفل قدمت كلية التقنية الصناعية بمصراتة درعا تكريميا للقنصل التركي ووكالة “تيكا”.

وعقب الحفل افتتح القنصل التركي معملا خاصا بالطاقات المتجددة، ومعملا تعليميا خاصا بصيانة الآلات المنزلية.