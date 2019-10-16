بنس يتوجه الى تركيا لبحث التوغل في سوريا والقوات الاميركية تنسحب من منبج

بنس يتوجه الى تركيا لبحث التوغل في سوريا والقوات الاميركية تنسحب من منبج

سوريا – يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الى تركيا خلال الأربعة والعشرين ساعة المقبلة لبحث التوغل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية قوله، إن هدف واشنطن الأول هو السعي عبر الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في سوريا، لافتا الى أن جميع القوات الأمريكية خرجت من مدينة منبج السورية.

ونفى وجود عمليات هروب للمحتجزين من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مبينا أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي في شمال شرقي سوريا.

وأضاف، أن واشنطن تخطط لزيادة العقوبات على تركيا إذا لم تحل الأزمة في سوريا.

وكالات