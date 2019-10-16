دكا – أرسلت بنغلاديش قائمة تضم أسماء 105 آلاف شخص من مسلمي الروهنغيا، إلى حكومة ميانمار، وذلك في إطار جهود إعادتهم إلى بلدهم ثانية.

وكانت بنغلاديش قد أرسلت في وقت سابق قائمة تضم 55 ألف اسم، لتلحق بها قائمة ثانية بها 50 ألف اسم لمسلمي الروهنغيا المقيمين في مخيم “كوكس بازار” بالعاصمة البنغالية، دكا.

هذا ومن المنتظر أن تقوم حكومة ميانمار بمراجعة القائمة، والمصادقة عليها من أجل السماح للروهنعيا بالعودة إلى بلدهم.

وكانت بنغلاديش وميانمار قد وقعتا اتفاقًا يتم بموحبه تسهيل عملية إعادة مسلمي الروهنغيا لبلادهم خلال عامين مقبلين.

ويعيش حاليا حوالي 900 ألف لاجئ من أقلية الروهنغيا في مخيمات مزدحمة في كوكس بازار في بنغلاديش، ويعتقد أن أكثر من 740 ألفا من هؤلاء قد فروا من ميانمار منذ آب/ أغسطس 2017.

ومنذ التاريخ المذكور، تشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية حملة عسكرية، وترتكب مجازر وحشية ضد الأقلية المسلمة في أراكان (غرب).

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

الأناضول