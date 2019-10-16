ليبيا – أعلن الجيش المصري أمس الثلاثاء إجراء مناورة عسكرية بمنطقة مسؤولة عن تأمين الحدود مع ليبيا في تمرينات تأتي ضمن تعزيز جاهزية القوات المصرية في مواجهة مخاطر قادمة من البلاد في ظل ماتشهده من اضطرابات أمنية وانفلاتات على وقع أزمة سياسية.

المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي قال في بيان بحسب المكتب الإعلامي التابع له إن وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي شهد المرحلة الرئيسية للمناورة “رعد 31” مع الرماية بالذخيرة الحية، مؤكداً أن المناورة تنفذها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للجيش المصري.

وأوضح أن المناورة ستستمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وتضمنت المرحلة إجراءات أبرزها إدارة أعمال القتال والهجوم بمناسبة جوية ومدفعية لتدمير احتياطات مراكز القيادة والسيطرة المعادية وفق البيان.

وتطرق وزير الدفاع المصري في كلمته إلى جهود حماة بوابة مصر الغربية لاسيما في مكافحة أعمال التسلل والتهريب والهجرة غير الشرعية، منوهاً إلى جهودهم بتأمين الاتجاه الإستراتيجي الغربي على مدار الساعة ضد كافة العدائيات المحتملة وبالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية.

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