بروكسل – افاد اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، الأربعاء، إن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأووربي تراجعت 1.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من 2019، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف الاتحاد في بيان، أن مبيعات السيارات الجديدة في التكتل ارتفعت 14.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول 2019 ، إلى 1.2 مليون سيارة.

وأوضح البيان، أن النمو القوي على أساس سنوي في الشهر الماضي نتيجة لقاعدة المقارنة المنخفضة، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 23.5 بالمئة في نفس الشهر من 2018.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا 22.2 بالمئة وإسبانيا 18.3 بالمئة وفرنسا 16.6 بالمئة وإيطاليا 13.4 بالمئة.

في حين ارتفع الطلب على السيارات الجديدة في بريطانيا 1.3 بالمئة خلال الشهر الماضي، حيث استمرت الشكوك المتعلقة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في التأثير على ثقة المستهلك.

وخلال 2018، ارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي، للسنة الخامسة على التوالي، مع بيع ما يقرب من 15.2 مليون سيارة.

وتراجعت مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي، منذ مطلع سبتمبر/ أيلول 2018، بعد بدء تطبيق المعايير الجديدة للعوادم في التكتل الأوروبي، المعروفة باسم “إجراء الاختبار العالمي الموحد للسيارات الخفيفة”.

ويمثل اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، أكبر 15 شركة لصانعي السيارات والشاحنات والحافلات في أوروبا.

الأناضول