وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوغا: “تلقت سفينة دورية تابعة لوكالة مصائد الأسماك في بحر اليابان رسالة من قارب يبدو أنه كوري شمالي، يفيد بأن قاربا آخر انقلب وسقط طاقمه في البحر هذا الصباح”.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “في أعقاب ذلك، هرعت سفينة تابعة لحرس السواحل الياباني إلى الموقع إلى جانب سفينة دورية تابعة لوكالة مصائد الأسماك. تلقيت تقريرا بأنهم يبحثون عن المفقودين في الوقت الحالي”.

وذكر حرس السواحل الياباني أنه أرسل 4 سفن وطائرتين لإنقاذهم، بعد تلقي معلومات عن الحادث في وقت سابق الأربعاء.

وأضاف أن الحادث وقع قرب منطقة تسمى ياماتوتاي، تشتهر بصيد الأسماك ويقصدها صيادون كوريون شماليون بأعداد كبيرة.

لم تتوفر تفاصيل عن عدد أفراد الطاقم أو سبب وقوع الحادث.

والأسبوع الماضي، غرق قارب كوري شمالي في نفس المنطقة، بعد حادث تصادم مع قارب دورية تابع لوكالة مصائد الأسماك اليابانية.

وصعدت اليابان دورياتها البحرية بعد ملاحظة وصول الكثير من القوارب الكورية الشمالية، بينما تحاول بيونغيانغ تعزيز مواردها من الأسماك.