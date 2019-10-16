إسبانيا – تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للموسم الماضي، وذلك للمرة السادسة في مشواره.

وسلم نجلا النجم الأرجنتيني الجائزة له في الاحتفالية التي أقيمت بحضور عدد من الشخصيات من نادي برشلونة، بالإضافة لإعلاميين.

وأحرز ليونيل ميسي 36 هدفا مع برشلونة في الليغا خلال الموسم الماضي، ليفوز بجائزة “الحذاء الذهبي” للمرة الثالثة تواليا، والسادسة في مشواره.

وتفوق ميسي، الحائز على جائزة “الأفضل” من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفا، والإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا)، الذي سجل 26 هدفا في “الكالتشيو”.

وتحدث ميسي أثناء تسلمه الجائزة عن أهمية العادات الغذائية الصحيحة في حياته، وكشف عن أنه ثقيل النوم، إذ مزح قائلا إنه لن يشعر حتى لو مرت حافلة جواره.

وأكد قائد برشلونة ومنتخب “التانغو” الأرجنتيني، على أهمية التتويج بكل البطولات مع برشلونة، وليس فقط دوري أبطال أوروبا، إذ شدد على سعي الفريق لتحقيق الثنائية المحلية، والدور الذي يلعبه بقية زملائه في تحقيقه للجوائز.

المصدر: وكالات