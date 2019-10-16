إيطاليا – حصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، على إيرادات مالية كبيرة من خلال نشر إعلانات عبر صفحته على موقع “إنستغرام” أكثر من أي أحد في العالم.

وقالت صحيفة “La Gazzetta dello Sport” إنه بناء على معطيات وتحليلات “Buzz Bingo”، فإن رونالدو حصل على (44.1) مليون يورو مقابل نشر 49 إعلانا تجاريا عبر صفحته خلال آخر 12 شهرا، أي أنه جنى وسطيا من المنشور الواحد نحو 900 ألف يورو.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثاني في الترتيب بإيرادات بلغت (21.2) مليون يورو، حصل عليها من 36 إعلانا تجاريا، القيمة الوسطية 590 ألف يورو لكل منشور إعلاني.

بينما شغلت عارضة الأزياء الأمريكية، كيندال جينر، المركز الثالث برصيد (14.4) مليون يورو.

ودخل نادي العشرة الأوائل كل من نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام (10 ملايين يورو)، والنجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، برصيد (6.5) مليون يورو.

المصدر: وكالات