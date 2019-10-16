إسبانيا – وضع ريال مدريد خطة أمنية جديدة محكمة، حول مركز التدريب، لحماية اللاعبين والجهاز الفني من المتسللين المحتملين عبر الجو.

فقد ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن الخطة تعتمد على استخدام تقنية مضادة للطائرات المسيرة، خاصةً في أعقاب سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت منازل اللاعبين.

وأشارت إلى أن مسؤولي ريال مدريد التقوا مع قادة من الشرطة، وممثلين عن أتلتيكو مدريد، لمناقشة التصدي لعمليات السطو، لكن إدارة النادي الملكي حريصة على اتخاذ إجراء إضافي.

ورغم أن ملعب تدريبات الريال قريب من مطار مدريد، ما يجعله أكثر أمانًا، لكن الميرينجي يخشى أيضا خطورة عمليات التجسس.

ويجري استخدام العديد من الأجهزة، لتسجيل مقاطع فيديو خلال التدريبات، والتي قد تكون مادة خصبة لوسائل الإعلام، لكن المشكلة تأتي عندما يتم استخدامها لأغراض أخرى أكثر شرًا.

وسبق أن لجأت بعض الأندية إلى استخدام طائرات مسيرة، كجزء من نظامها التدريبي، لتسجيل كل تحركات اللاعبين خلال التدريبات.

وكان أول من فعل ذلك في إسبانيا هو نادي غرناطة.

لكن جريميو البرازيلي، على سبيل المثال، استخدم هذه التقنية من قبل للتجسس على منافسه في كوبا ليبرتادوريس، لانوس الأرجنتيني.

المصدر:كووورة