انجلترا – روى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كواليس المشادة الكلامية بينه وبين زميله النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة بيرنلي، ضمن الجولة الرابعة من “البريميرليغ”.

وقال ماني في تصريحات لشبكة “كانال بلس” الفرنسية : “ما حدث سوء تفاهم، كنت أريد مساعدة الفريق، بالنظر إلى مانشستر سيتي فإنه يفوز أحيانا بـ 5 أو 6 أهداف، لذا من المهم أن نستغل كل فرصة لقتل المباراة في أسرع وقت ممكن، لذلك كنت منزعجا”.

وأضاف المهاجم السنغالي: “لقد تحدثنا على انفراد، وأصبح كل شيء كما كان من قبل، ثم استدعانا المدير الفني يورغن كلوب في مكتبه وتشاورنا في الواقعة، وفوجئ كلوب بأننا أنهينا المشكلة قبل الحضور إليه”.

وسرد ماني تفاصيل المشادة مع زميله المصري، قائلا: “صلاح قال لي لماذا شعرت بالغضب يا ساديو؟ فقلت له إنه كان يجب عليه تمرير الكرة لي، فأجاب بأنه لم يراني ثم أكد لي أنه لا يحمل أي ضغينة ضدي”.

وأضاف: “أعلم أن محمد صلاح ليس ضدي، ولكن رد فعله تجاهي كان غريبا”.

وأردف “أنا وصلاح نتواجد سويا لفترات طويلة في الملعب، ونتبادل الرسائل والمكالمات الهاتفية، ولا توجد أي مشكلة بيننا”.

واختتم سادسو ماني قوله: “فينالدوم يحب استفزاز الآخرين بالمزاح معهم، لقد انتظر حتى تجمع كل اللاعبين، ثم سأل بصوت مرتفع (لماذا يريد ماني أن يضربك يا صلاح؟)، لينفجر الجميع بالضحك”.

المصدر: وكالات