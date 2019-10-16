ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة من الشاي الأخضر موردة من الصين تحمل العلامة التجارية “نابت NAPT” تبلغ 1400صندوق وصلت إلى ميناء مصراتة البحري.

المركز أرجع عبر مكتبه الإعلامي أسباب رفض الشحنة إلى إرتفاع نسبة السيقان عن الحد المسموح به بالمواصفات المطلوبة.



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كما أكد المركز ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة بمادة غذائية من نوع جبنة مثلثات تحمل العلامة التجارية “دليس” بكمية تبلغ 4000صندوق وكل صندوق يحوي 24 قطعة.

وأوضح المركز أن أعضاء مركز شرطة جوددائم تمكنوا من ضبط الشحنة بالتنسيق المسبق بين مكتب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والأجهزة الأمنية وفروع جهاز الحرس البلدي داخل الحدود الإدارية للمكتب.

وأضاف المركز أنه تم التواصل مع جهاز الحرس البلدي والذي بدوره تواصل مع إدارة المكتب أمس الثلاثاء للكشف عليها ومن خلال الكشف الظاهري تبين وجود نمو فطري على الصناديق من الخارج ومن الداخل كما تبين وجود حشرات دقيقة مع حشرة الصرصور داخل الصناديق بشكل كبير وملحوظ مع ارتفاع نسبة الرطوبة و إنبعاث رائحة كريهة.

مركز الرقابة على الأدوية و الأغذية أشار إلى أنه تم إعداد تقرير فني وإحالته لجهاز الحرس البلدي لإتخاذ إجراءته من حيث الإختصاص.

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