ليبيا – قال رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان محمد عبد النعيم إن هناك اتصالات جرت بين المخابرات التركية وعناصر الإخوان فى ليبيا قامت من خلالها تركيا باستدعاء بعض العناصر الإخوانية كي تشارك فى حرب العصابات الموجودة على أراضى سوريا قبل بدء عملية نبع السلام.

عبد المنعم أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع ” المصرية اليوم الأربعاء أن هناك أكثر من 5 آلاف عنصر إخواني موجودين داخل تركيا وكلهم متعاطفون مع جماعة الإخوان فلا يستطيع أحد أن يؤيد الدولة المصرية ضد الجماعة إلا ورحله أردوغان على الفور.

ولفت رئيس المنظمة إلى أن الإخوان تتلقى تعليمات دائمًا من أجهزة الاستخبارات التركية لبث الشائعات والفتن عن الدولة المصرية باستمرار.