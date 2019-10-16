وأكد لافروف، خلال تصريحات في المنتدى الاقتصادي الروسي الأفريقي المنعقد في سوتشي، أن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة، وفقا لما نقل عن وكالة الإعلام الروسية.

وأشارت الوكالة إلى أن لافروف طالب الجيشين السوري والتركي بتحديد كيفية التعاون على الأرض في شمال سوريا، مؤكدا استعداد بلاده لمساعدة الطرفين على تحقيق ذلك.

وتطرق لافروف إلى فرار عناصر من “داعش” من مراكز احتجازهم شمالي سوريا، وقال إن العملية التركية سمحت لسجناء من التنظيم المتطرف بالفرار.

وأضاف أن موسكو ستدعم التعاون الأمني بين القوات التركية والسورية على الحدود بين البلدين.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أكد الثلاثاء، أن موسكو تجري اتصالات لتفادي اشتباكات بين الجيشين التركي والسوري بسبب العملية العسكرية التركية.

وقال بوغدانوف إن موسكو تأمل في “عدم حدوث أي اشتباكات. على العكس، تجري اتصالات من أجل وضع طرق لمعالجة المسألة وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولي وأخذا في الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية”.

لكن بوغدانوف رفض التعليق على تقارير أشارت إلى وجود وساطة روسية بين الأكراد ودمشق، واكتفى بالقول إن موسكو تأمل في أن تتوصل الحكومة السورية والأكراد إلى توافقات، مشددا على أنه “يجب أن يتوافق الجميع بمن فيهم السوريون والأكراد، والسوريون والأتراك”.