السودان – أعلنت وزارة الصحة السودانية في ولاية كسلا شرقي البلاد، محلية كسلا منطقة موبوءة بأمراض حمى الضنك والشيكونقونيا وحمى الوادي المتصدع والكوليرا والإسهالات المائية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن مدير عام وزارة الصحة في ولاية كسلا، نور الدين حسين، قوله إن السلطات اتخذت عدة تدابير، بالتعاون مع الشركاء من منظمات المجتمع المدني ومبادرات المواطنين، لافتا إلى أن من بين تلك الإجراءات القيام بمسح ميداني في عدد من أحياء مدينة كسلا.

وأوضح أن هناك ضعفا في موارد وزارة الصحة في كسلا، وأنها تعتمد على الدعم المركزي، مضيفا أن عدد الاصابات بلغ 125 حالة.

المصدر: سونا