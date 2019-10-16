6 اتفاقات بين صندوق سيادي روسي و”مبادلة” الإماراتي في مجالات واعدة

6 اتفاقات بين صندوق سيادي روسي و”مبادلة” الإماراتي في مجالات واعدة

الإمارات العربية – وقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة امس مع شركة الاستثمار الإماراتية “مبادلة” على 6 اتفاقات للتعاون شملت شتى مجالات الاستثمار.

وفي ما يلي قائمة بالمجالات التي شملتها الاتفاقات:

مذكرة تفاهم في الذكاء الصناعي والتطوير التكنولوجي

سيعمل الصندوق الروسي و”مبادلة” على دراسة فرص الاستثمار في مشاريع وطنية في روسيا مع التركيز على مشاريع الذكاء الاصطناعي.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية الصحية

سيتعاون الصندوق الروسي و”مبادلة” في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في روسيا، ويشمل التعاون تبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للمرضى من روسيا للحصول على العلاج والرعاية الطبية في مرافق بالإمارات.

مذكرة تفاهم في الصناعة

سيدرس الصندوق الروسي و”مبادلة” إمكانية الاستثمار في إنشاء مصنع جديد لإنتاج لب الأخشاب مع “سفيزا”، وهي شركة روسية متخصصة في مجال صناعة الأخشاب.

ويقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع بنحو 2.8 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تزيد على 1.3 مليون طن من لب الخشب سنويا، على أن يتم بيع الإنتاج في السوق الروسية والأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا.

مذكرة تفاهم في النقل

سيدرس الصندوق الروسي و”مبادلة” تنفيذ استثمار مشترك في شركة “نيفتي ترانس سيرفيس”، التي تعد من أكبر شركات تشغيل قطارات السكك الحديدية في روسيا.

مذكرة تفاهم في التكنولوجيا المتقدمة (تقنيات التعرف على الوجه)

اتفق الصندوق الروسي و”مبادلة” على الدخول في شراكة مع “نتيشلاب”، وهي شركة روسية متخصصة في تطوير أنظمة التعرف على الوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

مذكرة تفاهم في الخدمات اللوجستية

اتفق الصندوق الروسي و”مبادلة” على تعزيز استثمارهما في شركة “بي إل تي”، لبناء منشآت لوجستية جديدة. وسيستثمر الطرفان في إنشاء مجمع توزيع متطور من الفئة A ومرافق البنية التحتية اللازمة له، وسيقام المركز في منطقة موسكو، وتبلغ المساحة المتاحة للتأجير فيه أكثر من 100 ألف متر مربع.

وهذا ليس التعاون الأول بين الصندوق الروسي و”مبادلة”، حيث أبرم الجانبان في 2013 اتفاقا لإنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بقيمة 7 مليارات دولار، تم استثمار ملياري دولار منها في أكثر من 45 مشروعا تشمل مجالات مختلفة من الاقتصاد الروسي.

وتأسس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في يونيو 2011 بهدف جذب استثمارات جديدة للاقتصاد الروسي، حيث يعمل الصندوق كمحفز للاستثمار المباشر في روسيا.

ولدى الصندوق تجارب ناجحة في أكثر من 70 مشروعا بقيمة 1.5 تريليون روبل بمشاركة مستثمرين أجانب.

المصدر: RT