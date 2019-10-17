انجلترا – أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن آرسنال قدم عرضًا بقيمة 17.3 مليون جنيه إسترليني، لضم لاعب ريال مدريد.

وبحسب صيحفة “صن” الإنجليزية، فإن آرسنال اعتمد في عرضه، على ابتعاد فاسكيز عن حسابات زين الدين في الكثير من المباريات، حيث يفضل الفرنسي الثنائي البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور ورودريجو جويس.

ويسعى أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، لإنعاش مسيرة مواطنه فاسكيز في ملعب الإمارات، مثلما حدث مع داني سيبايوس، الذي انضم للمدفعجية على سبيل الإعارة مطلع هذا الموسم.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد على استعداد للسماح لفاسكيز بالرحيل، مع جاهزية آرسنال لضمه في أسرع وقت.

لكن من المتوقع أن يلاقي آرسنال منافسة شرسة من قبل باير ليفركوزن وروما، واللذان يسعيان لضم فاسكيرز، وخصوصًا نادي العاصمة الإيطالية، الذي أبدى استعداده لتلبية مطالب ريال مدريد واللاعب.

وينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي سيحاول الريال التخلص منه في يناير/ كانون الأل، أو بنهاية الموسم الجاري على أقصى تقدير، من أجل الاستفادة ماليًا.

المصدر: كووورة