إسبانيا – توقعت صحيفة “الموندو”، اليوم الخميس، أن يعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، موعدا جديدا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بسبب الاحتجاجات المتزايدة في إقليم كتالونيا.

وطلبت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم “الليغا”، في وقت سابق، نقل المباراة المقررة في 26 أكتوبر الجاري، إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات.

ويستعد برشلونة لاستقبال ريال مدريد في كلاسيكو الذهاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من “الليغا”، تزامنا مع دعوات حاشدة للمظاهرات في شوارع مدينة برشلونة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد زعماء إقليم كتالونيا.

وقضت المحكمة العليا بسجن تسعة زعماء انفصاليين بسبب محاولة فاشلة للاستقلال عن إسبانيا في العام 2017، حيث نظموا استفتاء للانفصال اعتبره القضاء غير قانوني.

المصدر: وكالات