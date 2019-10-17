فلسطين – أصيب 18 فلسطينيا، مساء الأربعاء، بجراح واختناق خلال مواجهات مع قوة عسكرية إسرائيلية، في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمصابين اثنين بالرصاص الحي، وثالث بالرصاص المطاطي في حي الضاحية بمدينة نابلس، نقلو للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وأضافت أن طواقمها قدمت العلاج ميدانيا لـ15 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة.

وأوضح الشهود، أن الجيش يعمل على توفير الحماية لمئات المستوطنين المتجهين لمقام “قبر يوسف”.

بدورهم، رشق شبان القوات بالحجارة وأضرموا النار في إطارات مطاطية، بحسب ذات المصدر.

وعادة ما يقتحم المستوطنون اليهود مقام “قبر يوسف” في نابلس لأداء طقوس دينية، لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام، وأنه حق يهودي، في حين تنفي الروايات التاريخية والعلمية صحة ذلك، مشيرة إلى أن عمر القبر لا يتعدى مئتي عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات.

الأناضول