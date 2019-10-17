مصر – أصدر الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانا أكد فيه أنه يرفض بشكل قاطع خوض أي مباراة في الدوري المحلي، قبل لعب مباراته أمام الغريم الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.

وجاء في البيان: “النادي الأهلي وهو يؤكد على تقديره واحترامه الكامل للأمن ودوره في تأمين مباريات المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في المسابقات المحلية والقارية. وكذا مساهمة الأمن ورجاله في الصورة الحضارية للبلاد عند استضافة الأحداث الرياضية الكبرى وآخرها بطولة الأمم الإفريقية التي جرت على الملاعب المصرية، في يونيو الماضي، بمشاركة 24 دولة وفي حضور مئات الآلاف من الجماهير دون أن تحدث مشكلة واحدة.. أيضا كانت كفاءة الأمن المصري دامغة في إقامة مباريات الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري مكثف في الملاعب المختلفة. لذلك لم يتقبل كثيرون حيثيات قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة التي كان مقررا لها السبت المقبل لدواع أمنية، خاصة أنه لم يكن هناك مانع في إقامتها بملعب برج العرب وبدون جماهير. وهو الملعب الذي كان شاهدا ولا يزال على كفاءة الأمن المصري عندما نجح في تأمين العديد من المباريات التي أقيمت عليه بحضور جماهيري كبير.. وقد انتظر النادي الأهلي بعض الوقت عقب تلقيه مكاتبة اتحاد كرة القدم الخاصة بتأجيل مباراة القمة لدراسة الموقف من كافة جوانبه ويضطلع كل فرد بدوره”.

وتابع البيان: “وإزاء ما سبق فإن النادي الأهلي يحترم تماما الرؤية الأمنية بخصوص مباراة القمة، لكنه يرفض أن يستثمرها البعض لتحل العشوائية بالمسابقات الكروية ويتم إهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة مثلما جرى في الموسم الماضي.. لذا فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في بطولة الدوري قبل أن يلعب مباراته مع الزمالك التي تم تأجيلها، وأن يكون الموعد الجديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافؤ الفرص بين الناديين في ظل مشاركاتهما المحلية والإفريقية”.

وكان الاتحاد المصري أعلن، الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك ضمن الدوري المحلي، لأسباب أمنية، وقال في بيان: “قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك التي كان مقررا إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز، على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق”.

وعانى الدوري المصري الموسم الماضي حالة غير مسبوقة من عدم الانتظام، علما أنه أقيم في عام كامل، وتسعى اللجنة التي تدير اتحاد الكرة إلى تفادي وقوع الفوضى خلال الموسم الجاري.

المصدر: حساب النادي الأهلي على “تويتر”