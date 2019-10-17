لندن – تخلى الجنيه الاسترليني عن مكاسبه التي حققها صباح الخميس، وسط شكوك في أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيكون قادرًا على تمرير مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، التوصل لاتفاق جديد مع جونسون، بشأن “بريكست”.

وصعد الجنيه البريطاني إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي في وقت مبكر من صباح الخميس، بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن بريكست.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2988 دولار دفعة واحدة. كما ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.5 بالمئة مقابل الدولار.

ومع ذلك، بعد سلسلة من المقابلات والبيانات الصحفية من المشرعين المعارضين في بريطانيا، أصبح من الواضح أن جونسون يواجه معركة صعبة لضمان موافقة البرلمان.

وحث يونكر وجونسون، برلمانيهما على تأييد الاتفاق، لكن حزب الديمقراطيين الوحدويين، يشككون في احتمال الموافقة عليه، قائلا إنه “لا يستطيع تأييده”.

وبحلول الساعة (02:55 تغ)، تخلى الجنيه الاسترليني عن مكاسبه بشكل كبير، ليرتفع فقط بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.1121 دولارا.

فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الاسترليني 0.27 بالمئة إلى 0.86 بنس.

وقال جيرمي كوربين، رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، إن صفقة بوريس جونسون “أسوأ من اتفاقية تيريزا ماي الفاشلة”، والتي كان معارضاً إياها منذ البداية.

وكما شدد على أن أفضل طريقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “هو أن نترك الخيار بين أيدي الناخبين”.

الأناضول