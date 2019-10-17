ليبيا – أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني على أن البرلمان في طبرق لا يعترف بحكومة فائز السراج المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

الثني نوّه في مقابلة مع “أسوشيتد برس” وفقاً لما نقلته وكالة”سبوتنيك” إلى أن حكومة الوفاق برئاسة السراج التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات عام 2015 قدمت نفسها أكثر من مرة إلى المؤتمر الوطني لكنها لم تحصل على الثقة.

وقال إن المجتمع الدولي وقف إلى جانب حكومة السراج ومنحها الشرعية وذلك رغم عدم اعتراف البرلمان المنتخب بها، مشيراً إلى أن ذلك سمح لها بإنفاق عائدات النفط وغيرها من الأموال الحكومية بشكل غير قانوني بما في ذلك توزيع أموال على ميليشيات مسلحة.

واتهم الثني الأمم المتحدة بالتسبب فيما وصلت له ليبيا قائلاً:”إنه لا توجد ديمقراطية في ليبيا الآن فالديكتاتورية باتت هي النظام السائد وأن الجيش فرضته القوة على الشعب”.

كما ذكر رئيس الحكومة المؤقتة أن حكومة السراج لا توزع هذه العائدات النفطية على المنطقة الشرقية رغم أن معظم الموانئ النفطية تقع في شرق ليبيا وأنها بدلاً من ذلك تنقل فقط موازنة الرواتب بمعدل 177 مليون دينار (حوالي 126 مليون دولار) شهرياً حيث تذهب جميع عائدات النفط بالكامل إلى المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق.

وأشار إلى أن الحكومة المؤقتة لجأت إلى الحصول على قروض من البنك المركزي في مدينة البيضاء ومن بعض البنوك التجارية لمزاولة أعمالها بمعدل فائدة قدرها 3%، مضيفاً أن القيمة الإجمالية للمبلغ الذي اقترضته الحكومة من عام 2014 وحتى نهاية العام الماضي بلغ حوالي 10 مليارات دينار أي (حوالي 7 مليارات دولار).