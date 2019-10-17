السعودية – ارتفعت 6 بورصات عربية بقيادة السعودية في نهاية تداولات الخميس، على الرغم من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (13:11 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.59 بالمئة أو 35 سنتا إلى 59.07 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.77 بالمئة أو 41 سنتا إلى 52.95 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع صعوده مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 1.56 بالمئة إلى 7635 نقطة مع ارتفاع الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وفى الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.13 بالمئة إلى 5093 نقطة مع ارتفاع أسهم “الدار” بنسبة 1.38 بالمئة و”أدنوك” بنسبة 0.77 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 0.26 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.24 بالمئة.

فيما انخفضت بورصة دبي المجاورة بنسبة 1.62 بالمئة إلى 2780 نقطة بضغط هبوط أسهم قيادية مثل “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 3.8 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 2.42 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنحو 1.54 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1.02 بالمئة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1527 نقطة مع ارتفاع أسهم ثلاثة شركات يقودها “مصرف السلام” بنسبة 3.19 بالمئة و”فنادق الخليج” بنسبة 1.26 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1819 نقطة مع ارتفاع أسهم “جوبترول” بنسبة 0.93 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.61 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.46 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت هامشيا، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.06 بالمئة إلى 6299 نقطة، وزاد المؤشر الرئيسي بنحو 0.02 بالمئة إلى 4725 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنحو 0.05 بالمئة إلى 5766 نقطة.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.05 بالمئة إلى 4005 نقطة مع ارتفاع أسهم القطاع المالي بنسبة 0.19 بالمئة في مقابل انخفاض الصناعي والخدمي.

وأغلقت بورصة مصر على تراجع محدود مع انخفاض مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 14205 نقطة وسط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 1.56 بالمئة إلى 7635 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 5093 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1527 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 1819 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 6299 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 4005 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

دبي: بنسبة 1.62 بالمئة إلى 2780 نقطة.

مصر: بنسبة 0.02 بالمئة إلى 14205 نقطة.

الأناضول