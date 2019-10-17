ليبيا – زعم العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي إن مصر دولة جارة وشقيقة لكنها ليست محايدة وتدعم ما وصفه بـ”مشروع حفتر الانقلابي على السلطة الشرعية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) لذا لا نتأمل منها رؤية أو حلا للأزمة الليبية، حسب تعبيره.

الشويهدي أوضح في في تصريحات صحفية نقلتها شبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الخميس أن النواب المقاطعون والمنشقون بطرابلس رفضوا المشاركة في اجتماع الذي دعت له مصر لأنه لا توجد فيه أي نتائج أو أهداف أو رؤية محددة.

وأشار عضو مجلس النواب المنشق إلى أنه عقب اجتماع القاهرة السابق لم تحدث أي نتائج بل إخفاء لعضو المجلس”سهام سرقيوة” فلا نريد أن نخوض تجربة مماثلة نعرف نتائجها،حسب قوله.