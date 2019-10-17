بكين – صرح المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنغ، إن بلاده أكدت الخميس، وجوب أن تلغي الولايات المتحدة التعريفات حتى يتسنى للبلدين التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي.

وأضاف “قاو” في مؤتمر صحفي: “موقف الصين ومبدأها وهدفها لم يتغير بالنسبة للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة”، وفقا لقناة “CNBC”.

وتابع: “الهدف النهائي للجانبين من المفاوضات هو إنهاء الحرب التجارية وإلغاء جميع التعريفات الإضافية (..) هذا جيد للصين، وجيد للولايات المتحدة وللعالم”.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم منذ أكثر من عام، تبادلا خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بعشرات المليارات من الدولارات.

وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وبعد الاجتماع، قالت الولايات المتحدة إنها ستعلق زيادة التعريفة الجمركية على السلع الصينية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الماضي.

وحينذاك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين وافقت على “المرحلة الأولى المهمة للغاية من الصفقة” التي سيتم كتابتها على مدار الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال ترامب أيضا إن الاتفاق سيتناول مخاوف الملكية الفكرية والخدمات المالية، وكذلك شراء الصين منتجات زراعية أمريكية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.

والإثنين الماضي، توقع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، سريان جولة الرسوم الجمركية على بضائع صينية منتصف ديسمبر/ كانون أول المقبل، في حال عدم التوصل لاتفاق بين البلدين.

ومنتصف أغسطس/آب، قررت الولايات المتحدة تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار، إلى منتصف ديسمبر، بعدما كان مقررا أن تدخل حيز التطبيق مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، بنسبة 17.8 بالمئة، متأثرة بالتوترات التجارية بين البلدين.

وقالت المصلحة العامة للجمارك الصينية، إن قيمة صادرات الصين للولايات المتحدة الشهر الماضي، بلغت 36.5 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت قيمة الواردات الصينية من السلع الأمريكية، بنسبة 20.6 بالمئة في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، إلى 10.6 مليارات دولار.

الأناضول