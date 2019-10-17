إسبانيا – كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الحرس المدني في العاصمة مدريد، اعتقل أربعة أفراد من عصابة منظمة تخصصت في سرقات استهدفت منازل لاعبي كرة قدم، خلال الأشهر الماضية.

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن أفراد العصابة يحملون الجنسية الألبانية، وألقي القبض على واحد منهم سابقا في عام 2007 بسبب الاعتداء على منزل رجل الأعمال، خوسيه لويس مورينو.

وكشفت الشرطة أن هناك عضوا خامسا للعصابة، بيد أنه فر من إسبانيا، ولكن سيتم إبلاغ الإنتربول عنه ليتم القبض عليه.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، إن عددا من نجوم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد استعادوا الكثير من المقتنيات التي سرقت من منازلهم من بينها مجوهرات ومبالغ مالية، بعدما تمكنت أجهزة الشرطة من إلقاء القبض على العصابة.

وأضافت الصحيفة أن من ضمن المسروقات 10 آلاف يورو، ومجوهرات ثمينة، والميدالية الفضية الخاصة باللاعب الغاني توماس بارتي، نجم أتلتيكو مدريد، بعد الحصول على المركز الثاني في الدوري الإسباني، وكذلك جواز سفر اللاعب.

وتعرض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ولاعبه البرازيلي كاسيميرو، وتوماس بارتى، لعمليات سطو على منازلهم، أثناء انشغالهم بخوض المباريات في بطولة الدوري الإسباني أو مباريات دوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات