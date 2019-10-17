ليبيا – أكد آمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري أن معسكر اليرموك تحت سيطرة قواته،مشددا على أن حكومة الوفاق تعيش الآن مرحلة بداية النهاية.

اللواء المنصوري نفى في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”أمس الأربعاء ما أوردته حكومة الوفاق عن سيطرتها على معسكر اليرموك،قائلاً: “اليرموك وأغلب محور الخلاطات المجاور بأيدينا”.

ووصف آمر محور عين زارة في طرابلس الوضع في محاور القتال جنوبي العاصمة بأنه ممتاز ولصالح الجيش.

وتعقيبًا على ظهور المتشدد المنتمي لتنظيم “القاعدة” زياد بلعم في صورة فوتوغرافية بأحد محاور قتال جنوب طرابلس،قال المنصوري:”لا يعنينا ذلك في شيء، فهو إرهابي سيصار إلى محاسبته وغيره وتقديمهم إلى العدالة في المستقبل القريب، ما يعنينا هو تنفيذ المهمة التي باتت على وشك الانتهاء”.