ليبيا – قال مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب إن القائد العام للقوات المسلحةالمشير خليفة حفتر أمر بوضع خطة متكاملة لإعادة الأمن ومعالجة الفراغ جنوبي البلاد على كل المستويات.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”أمس الأربعاء قال:”هناك برنامج متكامل أمر به القائد العام ويعمل على تنفيذه آمر منطقة الجنوب اللواء بلقاسم الأبعج”.

وأوضح أن الخطة تقوم على التنسيق الكامل بين كل المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية وما يخص البنية التحتية،مشيراً إلى أنها لا تعتمد على العمليات العسكرية فقط .

وأكد المحجوب أن الهدف من البرنامج الأمني هو جبر الضرر وإصلاح الوضع الذي آلت إليه مدينة مرزق وتأمينها وتأمين عودة الأهالي واستقرار الجنوب في القريب.

وعلى الصعيد الميداني،أكد المحجوب أن قوات الجيش تمكنت من طرد بعض المجموعات الإرهابية من مدينة مرزق،مشيرا إلى أن العمل جارٍ في القضاء على المجموعات المتبقية.