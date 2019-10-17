ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش اللواء أحمد المسماري على أن جرائم المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي تتكرر في كل مرة لم يسمع عنها أي تنديد من البعثة الأممية أو المنظمات الدولية.

المسماري قال عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن مقتل عائلة عبد الرحمن التميمي تم على أيدي الجماعات المسلحة بالرماية عليهم لحظة خروجهم من منطقة الساعدية مما أدى إلى وفاة إمرأة وأبنائها الاثنين وأختها. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأشار إلى أن حادثة مقتل عائلة التميمي ستبقى من الشواهد الحية على إجرام المجموعات المسلحة التي سيعاقبها الجيش على أفعالها في معركته المستمرة.