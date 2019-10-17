ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أمس الأربعاء إن اجتماع القاهرة سينعقد على مدار يومين وسيكون برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

بليحق لفت في تصريحات خاصة لـ”العين الإخبارية” إلى أنه ليس من المقرر أن يحضر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لكن أكثر من 90 نائب من كل الأقاليم الليبية سيحضرون، مؤكداً أن هناك محادثات الآن حول الحضور.

وبخصوص القضايا المطروحة كشف أن الاجتماع يهدف لتوحيد جهود مجلس النواب كممثل شرعي للشعب وتقريب وجهات النظر بين أعضائه ليكون الحل المقبل في ليبيا من خلال مجلس النواب كممثل شرعي ووحيد للشعب.

وتابع أن الاجتماع سيكون تكملة لإجتماع النواب الليبيين الأول الذي عقد في القاهرة في يوليو الماضي، متوقعاً أن يؤدي إلى تقارب في وجهات النظر لإنهاء الأزمة الليبية.

كما رجح بليحق عدم طرح القضايا العسكرية على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على القضايا الداخلية بالمجلس للخروج برؤية وموقف موحد حول حل الأزمة.