واشنطن – اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، إن أنباء عظيمة قادمة من تركيا بعد قليل.

وأضاف ترامب في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أشكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.. ملايين الأرواح سيتم إنقاذها”.

ومباشرة بعد إعلان ترامب عن أنباء عظيمة قادمة من أنقرة، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية مايك بومبيو في العاصمة التركية، أنه تم الاتفاق مع تركيا على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم “نبع السلام” شمال شرق سوريا “لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين” في إشارة إلى “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ “حزب العمال الكردستاني” وتنشط ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن في إطار حملة الحرب على تنظيم “داعش”.

وهدد ترامب، الذي قرر انسحاب قوات بلاده من شمال شرق سوريا وسط انتقادات واسعة لهذا الإجراء، بـ “تدمير اقتصاد تركيا حال تجاوزها الحدود” المسموح بها خلال العملية العسكرية. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الدفاع والطاقة والخارجية في تركيا على خلفية هذه الخلافات، إلا أن كثيرا من السياسيين الأمريكيين يدعون إلى اتخاذ إجراءات أشد قسوة تستهدف القطاع العسكري التركي ورئيس البلاد شخصيا.

المصدر: وكالات