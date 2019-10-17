كندا – يساعد الإقلاع عن التدخين وممارسة النشاط الرياضي والمشي يومياً على خفض الكولسترول.

وينعكس الانخفاض البسيط على صحة القلب، فبحسب دراسات، إذا استطعت خفضه بمعدل 5 بالمائة تقل مخاطر الإصابة بأمراض القلب بمعدل يبلغ 10 بالمائة. ويلعب النظام الغذائي دوراً هاماً في تحقيق هذا الهدف. إليك ما يساعدك على ذلك:

المكسرات والزيوت. تحتوي المكسرات وزيت الزيتون والكانولا على الكولسترول الجيد الذي يساعد على طرد الكولسترول الضار من الجسم. وتنصح التوصيات بتناول 30 غراماً من المكسرات يومياً لخفض الكولسترول.

الأسماك. توفر الأسماك الدهنية كمية كبيرة من الكولسترول الجيد الذي يطرد الكولسترول الضار.

الألياف. تمتزج الألياف مع الكولسترول وتقوم بإخراجه من الجهاز الهضمي قبل أن يصل إلى الدم. لذا، احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف في مثل الفراولة (الفريز) والعنب، والبرتقال، واليوسفي، والكمثرى، وحبوب الشوفان، والحبوب الكاملة والبقول والبابايا والكرز والبامية.

الثوم. يوفر الثوم مضادات للأكسدة تمنع تأكسد الكولسترول الضار، علماً بأن الكولسترول المؤكسد فقط هو الذي يسبب تلف الشرايين وعضلة القلب.

وكالات