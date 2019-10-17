السعودية – أفاد مصدران مطلعان لـ “رويترز” بأن شركة “أرامكو” النفطية السعودية تخطط لتأجيل الطرح العام الأولي لأسهمها.

ونقلت “رويترز” عن أحد المصدرين قوله: “يريدون أن يقوموا بكل ما بوسعهم من أجل الوصول إلى القيمة المحددة (للأسهم)، وإن نتائج جيدة بعد الهجوم ستتيح لهم موقعا أقوى”.

وأشار المصدران إلى أن “أرامكو” تسعى لتحديث المعطيات حول عائداتها في الربع الثالث من العام.

وقالت “رويترز” إنها لم تتمكن من الحصول على تعليقات من الشركة بشأن الموضوع على الفور.

وكان من المتوقع أن تعلن “أرامكو” مطلع الأسبوع المقبل خطتها للاكتتاب العام الأولي، الذي قد يجلب لها ما يقدر بـ 20 مليار دولار.

المصدر: رويترز