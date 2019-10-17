إسبانيا – يسعى ريال مدريد لتعويض فشله في ضم الفرنسي، بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، بالتعاقد مع مواطنه نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن ريال مدريد يعتبر كانتي حلما يسعى لتحقيقه، وضمه إلى جوار كاسيميرو في وسط الملعب.

لكن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي (28 عامًا) بعقد مع تشيلسي حتى 2023، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يعتقد أن قيمة كانتي، لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.

لكن ريال مدريد يسعى لإغراء البلوز بضم النجم الكولومبي، خاميس رودريجيز، الذي كان هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق.

وترى إدارة النادي الملكي أن القيمة السوقية لخاميس (28 عامًا)، لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.

المصدر: كووورة